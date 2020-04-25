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البطاينة: سيتاح للعمالة الوافدة مغادرة المملكة مع إعفائهم من الغرامات والرسوم

منذ ساعتين
وزير العمل نضال البطاينة
وزير العمل نضال البطاينة

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عمان- الغد- صرح وزير العمل نضال فيصل البطاينة خلال الايجاز الصحفي من المركز الوطني لادارة الازمات بانه نظرا وجود العديد من الطلبات من قبل العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة برغبتهم في العودة إلى دولهم، ستتيح وزارة العمل المجال أمامهم بالعودة إلى بلدانهم ، وستبدأ عمليات التسجيل لذلك اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٦ من خلال منصة hemayah. jo، وسيتمكن العمال من التسجيل باللغتين العربية والإنجليزية.

وحسب البطاينة، ينتهي التسجيل وقبول الطلبات يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ . وأضاف الوزير أن الوزارة ستقوم بعد اكتمال تسجيل العمال في التاريخ المشار اليه بالتنسيق مع الجهات المعنية وخلية إدارة الأزمة لتمكين هولاء العمال من السفر بأقرب وقت ممكن وبالتنسيق مع دولهم.

واضاف البطاينة بانه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر في حال سفرهم من غرامات الاقامة او اي مبالغ تترتب عليهم تتعلق برسوم تصاريح العمل وغير ذلك من الرسوم تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية وبغض النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة وسواء كانوا مخالفين ام لا.

واكد الوزير ان عمليات المغادرة للعمال ستكون وفقاً لأعلى المعايير والاجراءات الوقائية والاحترازية لضمان حمايتهم في ظل ازمة انتشار فيروس كورونا .

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