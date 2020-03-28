البنوك وشركات الصيرفة تفتح أبوابها يوم الاثنين المقبل

عمان- الغد- قرر البنك المركزي تأجيل فتح البنوك ومحال الصيرفة إلي يوم الاثنين المقبل، وذلك لوضع المزيد من الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والاختلاط، حفاظًا علي صحة المواطنين، وبالتنسيق مع خلية الأزمة في مركز الأزمات.

وسوف يصدر البنك المركزي تعليمات تفصيلية بذلك لاحقا.

وكان وزير العمل رئيس الفريق الوزاري لاستمرارية العمل، نضال البطاينة، صرح، صباح اليوم، أنه تم التفاهم مع البنك المركزي على أن البنوك وشركات الصيرفة لن تفتح أبوابها للمواطنين لهذا اليوم السبت أو يوم غد الاحد.

واضاف البطاينة أنه لن يتم السماح بفتح أي مرفق أو تقديم أي خدمة دون وضع خطة مسبقة واعتمادها أمنيا، بحيث تضمن الخطة سلامة المواطن بالدرجة الأولى وعدم وجود اكتظاظ أو تدافع في ظل الظروف الراهنة.