البطاينة لـ”الغد”: لجنة خاصة تُدقق بأوضاع المطلوبين لخدمة العلم

أحمد التميمي

إربد- قال وزير العمل نضال البطاينة، إن هناك لجنة خاصة في القوات المسلحة الأردنية تدقق بحالة وملف أي شخص مطلوب لخدمة العلم لغاية إعفائه من الخدمة أم لا.

وأكد البطاينة لـ”الغد” أن هناك أشخاص يحاولون الالتفاف على الأنظمة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي لغاية إعفائه من الخدمة.

وأوضح البطاينة أن التسجيل في الضمان بالوقت الحالي لا يعفي المكلفين من خدمة العلم، شريطة إثبات انه عامل حقيقي في منشاة قبل إقرار العودة للخدمة وهو ما ستتأكد منه اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

وأكد أن الهدف من العودة لخدمة العلم ليس لغايات التسجيل بالضمان الاجتماعي كما يدعي البعض وانه في حال اثبت أي مكلف انه يعمل بشكل حقيقي سيعفى من الخدمة.

وكانت وزارة العمل قالت، بخصوص من سيتم استدعاؤه لخدمة العلم، إنه “يجب ان يكون الشخص بلا عمل، وليس له اشتراكات فعلية بالضمان الاجتماعي خلال السنة الاخيرة التي تسبق تاريخ استدعائه لخدمة العلم، او ان لا يكون قادرا على إثبات عمله بانتظام خلال العام الاخير الذي يسبق تاريخ الاستدعاء بغض النظر عن الاشتراك بالضمان الاجتماعي، ولا يكون شريكا في شركة مسجلة او مالكا لمؤسسة فردية مسجلة لدى الجهات المختصة فعالة خلال العام الاخير الذي يسبق تاريخ الاستدعاء، وان لا يكون مقيما خارج المملكة، وان يكون لائقا صحيا وغير مصنف طبياً بدرجة خامسة بناءً على لجنة طبية، وان لا يكون الابن الوحيد (الذكر) لوالديه او لأحدهما، وان لا يكون طالباً منتظماً على مقاعد الدراسة في المدارس الثانوية او المعاهد والكليات او الجامعات وبأي مستوى تعليمي، وان لا يكون رباً لأسرة قبل استدعائه الى خدمة العلم”.

Ahmad.altamimi@alghad.jo