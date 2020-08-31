البطاينة: مدارس خاصة أجبرت نحو ألف معلم على توقيع كمبيالات

عمان – الغد – اعلن وزير العمل نضال البطاينة نتائج ومخرجات الحملات التي أطلقتها الوزارة لضبط بعض الممارسات بسوق العمل في ظل جائحة كورونا. وقال البطاينة في إيجاز صحفي اليوم إن “الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة استمرت لمدة شهر حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية الميدانية على هذه المدارس (ألف و250) زيارة تفتيشية”.

وأضاف أن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة كورونا (ألف و365) شكوى على مدارس خاصة منها (ألف و165) شكوى تتعلق بالأجور و(200) شكوى بخصوص إنهاء خدمات جماعي، حيث تم رصد (ألفين و200) حالة انهاء خدمات لمعلمين ومعلمات، تمت اعادة (ألف و350) منهم الى عملهم، مشيرا إلى أنه تم تحرير (59) مخالفة بحق عدد من المدارس الخاصة المخالفة.

ونوه إلى أن الوزارة ضبطت خلال الحملة (976) كمبيالة لمعلمات ومعلمين أجبروا على التوقيع عليها من قبل بعض المدارس الخاصة، إلا أن فرق التفتيش أعادت الكمبيالات إلى أصحابها بعد مخالفة هذه المدارس.