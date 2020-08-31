أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

البطاينة: مدارس خاصة أجبرت نحو ألف معلم على توقيع كمبيالات

منذ ساعتين
وزير العمل نضال البطاينة
وزير العمل نضال البطاينة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – اعلن وزير العمل نضال البطاينة نتائج ومخرجات الحملات التي أطلقتها الوزارة لضبط بعض الممارسات بسوق العمل في ظل جائحة كورونا. وقال البطاينة في إيجاز صحفي اليوم إن “الوزارة نفذت حملة تفتيشية مكثفة على المدارس الخاصة استمرت لمدة شهر حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية الميدانية على هذه المدارس (ألف و250) زيارة تفتيشية”.

وأضاف أن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة كورونا (ألف و365) شكوى على مدارس خاصة منها (ألف و165) شكوى تتعلق بالأجور و(200) شكوى بخصوص إنهاء خدمات جماعي، حيث تم رصد (ألفين و200) حالة انهاء خدمات لمعلمين ومعلمات، تمت اعادة (ألف و350) منهم الى عملهم، مشيرا إلى أنه تم تحرير (59) مخالفة بحق عدد من المدارس الخاصة المخالفة.

ونوه إلى أن الوزارة ضبطت خلال الحملة (976) كمبيالة لمعلمات ومعلمين أجبروا على التوقيع عليها من قبل بعض المدارس الخاصة، إلا أن فرق التفتيش أعادت الكمبيالات إلى أصحابها بعد مخالفة هذه المدارس.

مقالات ذات صلة

الأردن يؤكد وقوفه مع السودان لتحقيق السلام

منذ 27 دقيقة

أكيد: 53 شائعة في آب والإعلام روّج لـ 38 % منها

منذ ساعة واحدة

البطاينة: “بلوك” على جميع العمال الوافدين المسجلين على منصة حماية للسفر

منذ ساعتين

“العمل” تتلقى 47 ألف شكوى حول الأجور وإنهاء الخدمات

منذ ساعتين
انتخابات 2020
71 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock