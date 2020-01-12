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البطاينة: نظام الخدمة المدنية الجديد يضمن الاستقرار المادي والنفسي للموظفين

منذ ساعتين
وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية، نضال فيصل البطاينة
وزير العمل نضال فيصل البطاينة

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عمان- الغد- قال وزير العمل نضال البطاينة، إنّ نظام الخدمة المدنية 2020 يضمن العدالة الاستقرار المادي والنفسي للموظفين من خلال توحيد مدة الإجازات السنوية لجميع فئات الموظفين وإنشاء صناديق الإدخار والتكافل الاجتماعي دون تحميل الخزينة العامة أيّة كلف مالية، وكذلك ضبط الإجراءات التأديبية وتوفير الضمانات اللازمة للموظف.

وأضاف أن نظام الخدمة المدنية 2020 الجديد صلاحيات أوسع لديوان الخدمة المدنية في مجال الرقابة الإدارية مما يمكنه من تنفيذ مهامه بالشكل المطلوب، إضافة إلى النص على معالجة كافة الإشكاليات والقضايا المتعلقة بتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة وغيرها وتحقيق المساواة بين الموظفين.

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