البطاينة يتعرض للظلم في عالم التحكيم

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كشف حكم الخماسي أحمد البطاينة، عن تعرضه للظلم في عالم التحكيم، وقضية الترشح الدولي، ما دفعه لتقديم الشكوى 4 مرات لاتحاد الكرة، كانت أولاها قبل أشهر عدة، وآخرها قبل حوالي أسبوعين، من دون الحصول على رد، رغم طلب مسؤولي الاتحاد بضرورة تقديم شكوى خطية.

البطاينة، وفي اتصال مع “الغد” أمس، كشف عن الكثير من التفاصيل التي لا يرغب حاليا في الحديث عنها إعلاميا، مشيرا إلى أنه وبعد جهد كبير نجح في مقابلة نائب أمين سر اتحاد الكرة، لشرح الظلم الذي وقع عليه، والذي طلب منه تقديم شكوى رسمية، ليقوم البطاينة بإرسال الشكوى على البريد الالكتروني، دون أن يجد ردا، فقام بتكرار الشكوى دون جدوى، ما دفعه لمحاولة مقابلة الأمين العام دون أن ينجح في ذلك، ثم حاول الاتصال بالأمين العام من دون رد، ما أجبره على إرسال رسالة للأمين العام يشرح فيها قصته مرفقا الشكوى مرة أخرى، ولكن دون الحصول على رد.