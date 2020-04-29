البطاينة: يحق لأُسر الوافدين المغادرة والاستفادة من الإعفاءات

عمان- الغد- قال وزير العمل نضال البطاينة اليوم الأربعاء، ان أُسر وعائلات العمال الوافدين (الوالدين، الابناء، الزوج/الزوجة) مسموح لهم مغادرة البلاد مع العمال ومشمولين بقرار الاعفاءات المالية.

وأوضح البطاينة، ان الوزارة بدأت بعمليات التسجيل يوم الأحد الماضي الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٦ عبر منصة Hemayeh.jo والتي تسمح بادخال بيانات العمال واسرهم باللغتين العربية والانجليزية، وسينتهي التسجيل وقبول الطلبات يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٥/٤.

يذكر انه سيتم إعفاء العمال المسجلين لغايات السفر -في حال سفرهم- من غرامات الاقامة او اي مبالغ تترتب عليهم كـ رسوم تصاريح العمل واي رسوم اخرى، تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية بصرف النظر عن طريقة وجودهم بالمملكة سواء كانوا مخالفين ام لا، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي .