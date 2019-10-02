البطاينة يرعى إطلاق برنامج التدريب الوظيفي “باث”

عمان- الغد- رعى وزير العمل نضال فيصل البطاينة، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس جامعة الحسين التقنية د.لبيب الخضرا، والسفير البريطاني في الأردن إدوارد أوكدن، ومجموعة من الأكاديمين و الإداريين في الجامعة والمجلس الثقافي البريطاني وممثلين من القطاع العام والخاص، إطلاق برنامج التدريب الوظيفي “باث”، الذي يعد الاول من نوعه في المملكة بمشاركة 20 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات في الجامعة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني.

واكد وزير العمل في كلمة له، اهمية التعاون فيما بين وزارة العمل وجامعة الحسين التقنية، بإعتبارها احد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، الذي اعدته الحكومة بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف تمكين الشباب الاردني واطلاق طاقاتهم بما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تحقيق مشروع نهضة شامل، ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية ورفع كفايتها فنيا ومهنيا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتحقيق التغيير المنشود.

واضاف البطاينة، ان التدريب من اجل التمكين يحتل مكانة مركزية بالعالم، كوسيلة هامة وفعالة لتحقيق الأهداف، ويعد استثمار عالي القيمة للمتدربين لاكسابهم مهارات، تؤهلهم لدخول سوق العمل ، وإعطاءهم الفرصة لتحسين مستوى حياتهم الإجتماعية والإقتصادية والحصول على الخبرات، التي لا يمكن اكتسابها إلا في بيئة العمل الحقيقية ، لافتا الى اهمية التدريب الوظيفي في رفع كفاءة المتدربين، لأن التعليم النظري لا يمكن ان يؤهل المتدربين للقيام بواجباتهم ومهامهم بفعالية، في حين التدريب العملي والوظيفي في بيئة العمل الحقيقية تعمل على اكساب المتدرب مهارات عملية ومؤهلات جديدة.

و أكد الخضرا في كلمتة، أن الجامعة ملتزمة بالمضي قدما في هذا البرنامج النوعي ، مؤكدا أهمية الإلتزام بجودة التدريب والإنضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل و موائمة متطلباته المتسارعة.

وأوضح أن الجامعة ستسخر من خلال هذا البرنامج كافة إمكانياتها بهدف تأهيل الطلبة ودعمهم، حيث يعتبر التدريب الوظيفي ركيزة أساسية من الركائز التي بنيت عليها الجامعة، ويعد البرنامج مسار تكميليا للرحلة التعليمية التي يخوضها الطالب إستعدادا للعمل، وأن فترة التدريب الوظيفي التي تتراوح ما بين ستة أشهر لدرجة التقني، وثمانية أشهر لدرجة البكالوريوس، ستمكن المتدربين من تطبيق ما تم دراسته في الجامعة على أرض الواقع وتطوير مهاراتهم وخبراتهم العملية.

ومن جانبها أعربت السيدة مي أبوحمدية نائب المدير التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني عن البرنامج على انه نجاح وطني حيث انه قائم على شراكات مع صناعات وطنية تطمح الى بناء كادر من الموهلين اللذين سيساهمون في رفع الانتاجية و التنافسية . وأن نموذج دمج التدريب العملي مع التعليم الاكاديمي هو النموذج العالمي الآن للوصول الى كفاءات توائم متطلبات سوق العمل وهذا لكون القطاع الخاص واصحاب العمل هم شركاء في بناء المنهاج و قائمين على التدريب و التقييم.

واضافت اننا فخورون في المجلس الثقافي البريطاني ان نكون قد اسهمنا في بناء هذا النموذج العالمي بالشراكة مع جامعة الحسين التقنية ودمج التعليم الجامعي والتدريب التقني واكتساب الخبرات العملية مباشرة من مكان العمل وداخل سوق العمل والذي نأمل ان يعم كافة الجامعات و يشارك به اكبر عدد من القطاع التشغيلي.

ويعتبر برنامج التدريب الوظيفي، PATH، مساق مهني للطلبة الملتحقين بجامعة الحسين التقنية، ، حيث يركز في بنيته على المهارات التي طورها الطلبة في الجامعة، واستثمارها في سوق العمل، من خلال مجموعة من المعايير العالمية التي يتم من خلالها تقييم الطلبة. وتم تطويره بدعم من المجلس الثقافي البريطاني وبالتعاون مع مجلس مهارات القطاع SEMTA في المملكة المتحدة، وبشراكة حقيقية مع مجموعة من الشركات الرائدة في الأردن، كشركة جنرال ديلوكس للأدوات الكهربائية والمجمع الوطني للصناعات المتكاملة و شركة الأردنية للطيران، وشركة تطوير الاتصالات في الأردن، وشركة بترا الهندسية، و جميعة مستثمري شرق عمان.

ويقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية التي تم أبرام إتفاقيات تعاون معها، بالإضافة الى سدة الفجوة مابين التعليم و التطبيق و تزويد سوق العمل بطلبة جامعيين متحمسين للعمل مما سيسهم بتخفيض تكاليف التدريب و التوظيف للشركات و المصانع.

ويتركز دور الجامعة و المجلس في برنامج التدريب من خلال الإشراف المباشرعلى الطلبة و القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرسمية و الخاصة كوزارة العمل، ومنشآت القطاع الخاص من مصانع و شركات. وقد تم تطوير البرنامج على عدة مراحل، تضمنت مرحلة تجريبية، ومرحلة تطوير استراتيجية العمل من خلال زيارات استطلاعية لبعض الشركات الرائدة في الأردن، وعقد جلسات حوارية معهم، بالإضافة إلى زيارة ميدانية للاطلاع على نموذج التدريب في المملكة المتحدة برفقة الشركاء من قطاع التصنيع في الأردن.

ويذكر أن المجلس الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية للعلاقات الثقافية والفرص التعليمية. يسعى إلى إتاحة الفرص الدولية للأفراد في المملكة المتحدة والبلدان الأخرى وترسيخ الثقة فيما بينهم في أنحاء العالم. وقد تأسس مكتب المجلس الثقافي البريطاني في الأردن قبل 65 عاماً ليكون ثاني فروعنا التي تعمل خارج المملكة المتحدة والبالغ عددها أكثر من 100 مكتب في أنحاء العالم، ولا يزال اليوم من أكبر المكاتب وأهمها في العالم.

وتعتبر جامعة الحسين التقنية ،إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والتي تتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال-عمان مقر لها . داعما للتعليم التقني و تمنح الدرجة الجامعية المتوسطة (مهندس تقني) و الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصصات الهندسة و علوم الحاسوب. وقد أستقبلت الجامعة للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2019-2020 ما يقارب المئتي طالب و طالبة رافعة بذلك عدد طلبتها االى السبعمائة طالب.