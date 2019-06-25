البطاينة يستقبل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد توظيفه

عمان-الغد- استقبل وزير العمل نضال البطاينة في مكتبه الشاب إيهاب خماش وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي باشر عمله مؤخرا بعد أن أنصفه البطاينة عندما كان رئيسا لديوان الخدمة المدنية وكان دوره واحد محافظة وإقليم منذ عدة سنوات، بحسب منشور لوالدة ايهاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت والدة خماش: “الحمدلله أن وطني ما زال بخير بوجود وزير عادل مخلص ابن الوطن البار الذي يشعر بهموم المواطنين وينصفهم و يعيد لكل ذي حق حقه”.

وأضافت: ” أتمنى كل الأردن تعلم أن هذا الوزير في منصبه السابق كرئيس لديوان الخدمة المدنية استلم ذاك المنصب لمدة ثلاث أشهر لينصف الكثيرين، ومنهم ابني ايهاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتخرج من الجامعة الأردنية، ودوره واحد محافظة وإقليم منذ عدة سنوات، وبعد ان باشر عمله بفضل الله وبفضل معالي السيد نضال البطاينة قرر زيارته في مكتبه بوزارة العمل، وها هي الصورة تتحدث عن نبل أخلاق وانسانية هذا الوزير العظيم الذي فرح بلقاء مواطن رد له حقه”.

وختمت والدته قائلة: “والله العظيم قابله مقابلة وكأنه أقرب أقربائه، و جبر بخاطره بطريقة مثالية، أخلاق هذا الوزير ملائكية مع جميع الناس حتى الوافدين، هذا ما لمسته خلال زيارتنا له، الله يحفظه ويسدد خطاه في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله”.