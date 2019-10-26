البطاينة يعلن جاهزية شركة السمرا لتوليد الكهرباء لفصل الشتاء

عمان-الغد– اعلن مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة اليوم السبت، عن خطة الشركة لمواجهة الحالات الطارئة، وضمان مساهمة الشركة في امن التزود بالطاقة في المملكة خلال فصل الشتاء.

وقال البطاينة في تصريح صحفي اليوم ان كوادر الشركة انجزت أعمال الصيانة المختلفة على الوحدات التوليدية بما يضمن ديمومة عملها، وتم التأكد من “مخزون الديزل للاستخدام إذا ما دعت الحاجة” في محطة توليد كهرباء السمرا التي تمتلك 7 وحدات غازية و4 وحدات بخارية.

وأوضح البطاينة ان الشركة تنسق مع المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة من خلال دورات تدريبية وهمية تعقد لهذه الغاية.

وتولد شركة كهرباء السمرا الطاقة الكهربائية من خلال الطرق التقليدية وبواسطة الطاقة المتجددة.

وتعد شركة السمرا لتوليد الكهرباء ذراعا حكومية مهمة في قطاع توليد الكهرباء في المملكة باستطاعة توليدية تبلغ حوالي 1240 ميغاواط تشكل نحو 40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة.

وتأسست شركة السمرا عام 2004 وتعمل على الحفاظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة وتطوير الأداء من خلال استخدام مراحل توليد كهرباء ذات كفاءة عالية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والنظام الكهربائي في المملكة