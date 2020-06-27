البطاينة يوضّح بشأن مغادرة العُمال الوافدين

عمان- الغد- قرر وزير العمل نضال البطاينة عدم مغادرة أي عامل غير أردني تصريحه ما زال ساريا إلا بعد إلغاؤه من قبل صاحب العمل أو من يفوضه في مديرية العمل المعنية وتطبيق ما ورد في قرار مجلس الوزراء.

وبين البطاينة في تصريح صحفي أن قرار مجلس الوزراء الصادر مطلع الشهر الجاري أعفى العمالة غير الأردنية وأفراد عائلاتها الذين سيغادرون المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم العمل المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة.

وأكد الوزير أن قراره جاء لضبط عملية مغادرة العمالة الوافدة ولضمان التحقق من معرفة صاحب العمل بقرار العامل ولتجنب حدوث أي خلافات بين الطرفين.