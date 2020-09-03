البطاينة: 1300 مهندس ومهندسة يتلقون دورات لغة تمهيدا لتشغيلهم في ألمانيا





عمان- قال وزير العمل نضال البطاينة، إن بعض النقابات المهنية باشرت بتعليم منتسبيها اللغة الألمانية، تمهيدا لتسويق هذه الكفاءات وتشغليها بعدة قطاعات، في القطاع الخاص في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بعد انتهاء فترة دورات تعلم اللغة التي ستستغرق 9 أشهر تقريبا.

وأشار الوزير في تصريح صحفي اليوم الخميس، إلى أن أولى هذه النقابات التي شرعت فعليا ببرنامج تعليم منتسبيها اللغة الألمانية، هي نقابة المهندسين، وأن عدد الذين التحقوا بالبرنامج تجاوز 1300 مهندس ومهندسة.

وأكد البطاينة أن العدد المستهدف لتعليم اللغة الألمانية لمنتسبي 4 نقابات مهنية، هو 5 آلاف مستفيد وأن الاتصالات مع الوكالة الالمانية للتشغيل جارية بهدف تشغيلهم.

واضاف إن هذه الاتفاقيات وقعت بعد زيارة ألمانيا منذ أشهر لتسويق الكفاءات الأردنية، وبعد أن قامت الجمهورية الألمانية بتعديل قانون الهجرة لديها للسماح باستقطاب عمالة غير ألمانية للعمل في القطاع الخاص.

وبين أن هذه البرامج التدريبية لتعليم اللغة الألمانية، جاءت بناء على توقيع 4 مذكرات تفاهم في شهر أيار الماضي بين وزارة العمل، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الـ4 نقابات، برعاية رئيس الوزراء.

وقال إن مذكرات التفاهم وقعت لفتح فرص عمل للشباب الأردني في هذه القطاعات للعمل في ألمانيا، وإكسابهم خبرات عملية في واحدة من أكبر الاقتصادات تطورا على مستوى العالم، مضيفا إن وفدا من الوكالة الالمانية للتشغيل سيزور المملكة خلال تشرين الأول أو تشرين الثاني المقبلين، موضحا أن الاتفاق سيشمل تشغيل سائقين ومهنيين وحرفيين.

–(بترا)