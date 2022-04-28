البطاينة: 270 محلا مرخصا في غرب إربد من أصل 3 آلاف

احمد التميمي

اربد – قال رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة أن البلدية ماضية بانجاز مشروعها النهوضي والإصلاحي بالرغم من المعيقات المالية والإدارية المتراكمة منذ سنوات.

وأكد البطاينة خلال لقاء مع النائب خالد الشلول في البلدية أن البلدية لن تسمح بالاعتداء على المال العام أو الاعتداء على الشوارع وستعمل على ضبط النفقات للنهوض بالعمل البلدي وتقديم خدمات مثلى للمواطن.

وأوضح أن حجم الذمم المالية المترتبة على المواطنين تقدر بـ3 ملايين دينار وان البلدية ستفعل التحصيلات على المواطنين المتراكمة منذ سنوات.

وأشار إلى أن هناك 270 محلا تجاريا في غرب اربد مرخص من اصل ما يقارب 3 آلاف محل، ولفت إلى أن إيرادات البلدية تعتمد على التراخيص والمسقفات ولا يوجد هناك أي مصدر دخل ثاني في ظل عدم وجود مشاريع استثمارية.

ودعا البطاينة المواطنين إلى ضرورة تسديد الذمم المترتبة عليهم وستعتمد البلدية نظام الإقساط للمواطنين الذين ذمم مالية كبيرة.

وبين أن مصنع حاويات الشمال سيرى النور قريبا بعد تعطل دام أكثر من 8 سنوات، مؤكدا أن المصنع سينتج ما يقارب 50 حاوية يوميا وسيتم بيع الفائض من الحاويات للبلديات الأخرى وبالتالي رفد موازنة البلدية بأموال إضافية.

وأكد أن العائق التي تواجه عمل المصنع المتمثل بعدم توفر بعض الآليات والأيدي العاملة، مؤكدا انه في حال توفرهم سيتم إنتاج الحاوية فورا بعد أن تم تجهيز جميع المواد الأولية.

بدورة، أكد الشلول أن الحكومة معنية بدعم البلدية ماليا حتى تتمكن من القيام بواجبها في خدمة ما يقارب 100 ألف مواطن.

وأكد انه على استعداد لمخاطبة جميع الجهات المعنية من اجل تقديم الدعم لهذه المؤسسة التي تعتبر من أكثر المؤسسات التي يجب دعمها لما تقدمه من خدمات للمواطن.