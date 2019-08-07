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البطاينة: 4 ملايين تكلفة عطاء تطوير مادتي العلوم والرياضيات

منذ 24 دقيقة

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طلال الغنيمات

عمان-  قالت الدكتورة ربا البطاينة المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج في مؤتمر تطوير المنهاج الذي عقد اليوم في المركز الوطني لتطوير المناهج” إننا كتربويين لا ننظر إلى جميع الطلبة وكأنهم ذات قدرات واحدة ونراعي التمايز بين الطلبة”.

وأضافت خلال حديثها عن المناهج أن هناك تكاملية بين المواد مثل (العلوم والرياضية وسوف يتم اعتمادها بين باقي الكتب المدرسية)، مؤكدة أهمية التركيز على مهارات الاستقصاء والبحث العلمي منذ الصغر للطلاب. على الأسئلة المفتوحة للطلبة ونوعية الأسئلة للطلبة.

وأوضحت أن تكلفة العطاء لمادتي العلوم والرياضيات بلغت تقريبا حوالي  4 ملايين من الصف الأول حتى الثاني عشر، وأن تطوير المناهج جاء ليلبي متطلبات القرن الواحد والعشرين.

وبينت البطاينة أن فرقا وطنية شاركت في تطوير الكتب  ومادتي العلوم والرياضيات جاءت بالتعاون مع فرق عالمية.  مؤكدة أن المدارس الخاصة سترحب بالكتب الجديدة كونها تحاكي الكتب المدرسية فيها.

واشارت الى أن المركز سينهي خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير كامل الكتب المدرسية تراعي أهمية وجود مصادر تعليمية معززة للكتب المدرسية بالاعتماد على البيئة المدرسية والصفية.

لافتة أن المركز الوطني لتطوير المناهج ليس من مهامه متابعة التدريس في الميدان.

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