البطاينة: 600 ألف عامل مخالف

محمود الطراونة

عمان- قال وزير العمل نضال البطاينة إن في الأردن حوالي 600 ألف عامل وافد بدون تصاريح عمل نتيجة لاخطاء وضعف تشريعات، وأن الحكومة منحت 445 ألف عامل زراعي تصاريح عمل رزاعية منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وأضاف أن الحكومة ستوافق على تصريح العمل الحر خلال أسبوعين برسوم ومهن محددة.

وأشار البطاينة إلى أن 34 ألف عامل وافد جددوا تصاريح عملهم، و91 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم يعملون في قطاع الزراعة.

وأعلن أن باب الاستخدام مفتوح، بحيث يخيّر العامل للعمل بالزراعة أو تسفيره، وسيكون هناك بصمة عين للعمال الوافيدن بالمطار، حيث لا يمكن حضور العامل أخرى ولو بجواز جديد.

وأشار الى أن التعديلات الجديدة على قانون العمل ستشمل التصريح الزراعي بحيث سيكون لمدة سنتين سنة واحدة. اضافة إلى رفع الغرامة على مستخدم العامل الزراعي من ( 250 – 500 ) دينار لتصبح 10 آلاف دينار لمن يشغّل عامل مخالف.

وأوضح البطاينة أن عمليات ضبط العمالة المخالفة ستشمل تقنيات جديدة، منها وضع كاميرات متصلة مع المفتش لربط عمليات ضبط المخالفين.

وأكد أن وزارة العمل ستفعّل تشريعا في قضايا الاتجار بالبشر لجود تجار وسماسرة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.