البطاينة: 87% من المشتكين استلموا أجورهم.. وعودة المسرحين من عملهم باستثناء 50

رانيا الصرايرة

عمان– قال وزير العمل نضال البطاينة إن القطاع الخاص يقوم بدوره المسؤول بشكل ملفت مع انتهاء اليوم قبل الاخير للمهلة الممنوحة سواء من حيث دفع أجور العاملين عن شهر آذار الماضي، وسواء من حيث إعادة العاملين المنهية خدماتهم إلى عملهم.

وأضاف البطاينة أنه على صعيد دفع أجور شهر آذار الماضي، ورد لوزارة العمل منذ بداية الازمة حتى الآن شكاوى عدم دفع أجور لـ 32 ألف عامل، هذا وتم دفع الأجور لـ 27955 عامل منهم حتى الآن، وجاري متابعة البقية، ونوه الوزير ان هذه الأرقام والنسب تتغير باستمرار نتيجة استقبال مزيدا من الشكاوى كل يوم وحل مزيد منها كذلك.

وتابع الوزير، أنه على صعيد إعادة العاملين إلى العمل، فلم يتبقى إلا 50 عاملا تتابع الوزارة موضوعهم ومع اعادتهم يكون القطاع الخاص قد أعاد جميع من تم تسريحهم إلى أعمالهم.