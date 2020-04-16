البطاينة: 91 % من المشتكين استلموا أجورهم.. وعودة 70% من المسرحين

عمان- الغد- قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة ان هناك استجابة سريعة ومسؤولة من القطاع الخاص لامر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ مع انتهاء اليوم الخامس للمهلة الممنوحة لدفع أجور العاملين عن شهر آذار الماضي، وكذلك لاعادة العاملين المنتهية خدماتهم إلى أعمالهم.

وعلى صعيد دفع أجور شهر آذار الماضي، قال البطاينة في بيان إن لوزارة العمل تلقت منذ بداية الازمة حتى نهاية دوام أمس الأربعاء شكاوي من قبل ١٤٦٠٠ عامل، هذا وتم دفع الأجور ل ١٣٣٠٢ عامل منهم، وجاري متابعة البقية التي من المتوقع أن تستكمل اجراءات دفع الراتب للجميع قبل نهاية المدة وهي يوم الاحد من الاسبوع القادم.

اما على صعيد إعادة العاملين إلى العمل، بين البطاينة أن وزارة العمل تلقت شكوى من ١٣٨٩ عامل بفصلهم من مؤسساتهم منذ بدء الأزمة، ومن هذا العدد ٥٢٠ عامل يعتبر صاحب العمل غير ملزم باعادتهم للعمل نظرا لأن عقودهم كانت بفترة التجربة أو انتهت وكانت عقودهم محددة المدة.

وبناء على ما سبق يكون مجموع من على اصحاب العمل اعادتهم من المشتكين بموجب أمر الدفاع هو ٨٦٩ عامل تم إعادة ٦١٠ منهم وتبقى فقط ٢٥٩ عامل سوف يعودوا بعملهم بنهاية الفترة المسموح بها وهي يوم الاحد من الاسبوع القادم.