البطة يغادر وأوليفيرا وايمانويل يطيران اليوم

عمان – الغد – أعلن نادي الصريح أن لاعب فريق كرة القدم هيثم البطة، غادر الفريق بعد انتهاء عقده رسميا مع النادي.

ولن يجدد البطة عقده مع فريق الصريح الذي هبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، بانتظار البحث عن فرصة لعب جديدة بدوري المحترفين.

وفيما يتعلق بالمحترفين العاجيين في فريق الصريح ايمانويل واوليفيرا، فقد أعلن النادي انهما سيطيران اليوم عائدين إلى بلديهما، بعد انتهاء عقديهما رسميا مع الفريق. – (أخبار النجوم)