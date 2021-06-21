البطريرك ثيوفيلوس يكلف المطران خريستوفوروس رسمياً بإدارة شؤون مؤسسات البطريركية التربوية

عمان- الغد- وجه صاحب الغبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدّسة الشكر لسيادة المطران خريستوفوروس عطالله على جهوده المبذولة في خدمة أبناء رعيتنا الأرثوذكسية في الأردن متمنياً له التوفيق في مساعيه حسب ما جاء في كتابه رقم 517 الصادر بتاريخ 22-8-2020.

مؤكداً غبطته خلال الكتاب على اهتمامه الخاص بشأن المؤسسات التربوية والسعي الدائم لتطويرها وتحسين خدماتها ونشر المحبة والعلم والثقافة للأجيال القادمة وترسيخ روح الانتماء للكنيسة والوطن.

ولرغبة غبطته بتفعيل دور المؤسسات بشكل أكبر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تمر بها المنطقة وتبعيات جائحة كورونا قرر غبطته بمحبة أبوية ما يلي :

١. تكليف سيادة المطران خريستوفوروس رسمياً بإدارة شؤون كافة المؤسسات التربوية التابعة لبطريركيتنا المقدسية في الأردن من مدارس ورياض أطفال وحضانات اعتبارا من العام الدراسي الجديد .

٢. الموافقة على تشكيل مجلس أمناء لتلك المؤسسات يتكون من ٩ أعضاء وتعيين سيادته رئيساً للمجلس ومنحه كامل الصلاحيات المالية والإدارية والقانونية .

٣ الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الأمناء الذين تم تنسيبهم من قبل سيادته، وفيما يلي أسمائهم مع حفظ الألقاب:

السيدة هيفاء يوسف حجار نجار / نائب رئيس مجلس الأمناء

السيد غسان ایلیا قسطندي نقل / رئيس اللجنة المالية

السيدة رهام حبيب اسكندر قعوار / عضو

السيدة شرين يعقوب سلطي أيوب / عضو

السيدة ماري قسطنطين باسيل قرمش / عضو

السيد جورج نقولا جورج ابو خضر / عضو

السيد كريم توفیق امین قعوار / عضو

السيد حازم مروان يعقوب الزريقات / عضو

وتضرغ غبطته في نهاية كتابه إلى الرب الإله أن يوفقهم في مهامهم الجديدة الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار على مثال العبد الأمين صاحب الوزنات الذي نال إحسان السيد المسيح، ويمنح سيادته النعمة والبركة لترسيخ رؤية المؤسسات التربوية التابعة للبطريركية وتعزيز رسالتها وأهدافها .