البطريرك ثيوفيلوس يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

عمان- الغد- هنأ غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس (أبو مازن) والمسلمين عامة، ومسلمي الأراضي المُقدسة خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وجاءت التهنئة باسم غبطته و المجمع المُقدّس، وأخوية القبر المُقدّس، والإكليروس، ومؤسسات البطريركية، وأبناء الرعية الأرثوذكسية في الأراضي المُقدّسة. داعياً الله العلي القدير أن يكون الشهر ملؤه السلام والمحبة والخير للجميع.

وقال غبطة البطريرك “ان الصوم قيمة مشتركة لدى المسيحيين والمسلمين حيث يسعى المؤمن بالله الصائم ان يمنحَهُ خالقَهُ البركة في صومِه”.

وأضاف غبطة بطريرك المدينة المُقدسة انه يتمنى ان يكون شهر رمضان شهراً باعثاً للأمل بمستقبل أفضل، وأن يعزز هذا الشهر الفضيل الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين، وان تتظافر الجهود الرامية الى مساندة الفقراء والمحتاجين ونُصرة المظلومين وإحلال السلام.