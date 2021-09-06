البطل الخارق الجديد من “مارفل” يهيمن على شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حقّق أوّل بطل خارق صيني من استوديوهات “مارفل” بداية مدوّية في صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب ما أظهرت الأرقام الموقتة الصادرة عن مجموعة “إكزيبتر ريلايشنز” المتخصّصة في هذا المجال.

كما حصد “شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز”، وهو أحدث إنتاجات استوديوهات “مارفل” التابعة للعملاق “ديزني”، 71,4 مليون دولار من العائدات بين الجمعة والأحد>

حيث هو مستوى قياسي لعطلة تمتدّ حتّى الاثنين في الولايات المتحدة حيث يُحتفى بعيد العمل الأميركي.

فيلم جديد

هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في صين متخيّلة تنتشر فيها مخلوقات عملاقة وممارسات روحانية وأساليب كونغ-فو القتالية، وهو من إخراج ديستن دانييل كريتون.

هو أول إنتاج لـ “مارفل” تكون فيه أغلبية الممثلين من أصول آسيوية، وعلى رأسهم الكندي من أصل صيني سيمو ليو.

بينما يؤدّي الممثل دور شانغ-تشي الذي فرّ في شبابه من والد متسلّط يستمدّ قواه من عشر أساور سحرية كان يحضّره ليصبح قاتلا بلا رحمة، وبات يعيش في الولايات المتحدة>

إلى ذلك حقّق “شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز”الذي لقي تعليقات إيجابية ثاني أفضل انطلاقة لفيلم هذه السنة.

وذلك بعد “بلاك ويدو”، وهو إنتاج آخر من “مارفل” حصد 80 مليون دولار عند بدء عرضه.

ما أطاح فيلم الرعب “كانديمان” لاستوديوهات “يونيفرسال” من الصدارة.

وحقّق هذا العمل الجديد من سلسلة أفلام “كانديمان” 10,6 ملايين دولار في المرتبة الثانية، متقدّما على الفيلم الكوميدي العائلي “فري غاي” الذي جنى 8,7 ملايين دولار في المرتبة الثالثة.

كانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرسوم المتحركة “باو باترول: ذي موفي” لاستوديوهات “باراماونت”، مع 4 ملايين دولار من العائدات.

ليحتلّ المرتبة الخامسة فيلم المغامرات العائلي “جانغل كروز” لاستوديوهات “ديزني”، مسجّلا 3,9 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6- “دونت بريذ 2” (2,2 مليون دولار في ثلاثة أيام)

7- “ريسبكت” (1,2 مليون دولار)

8- “ذي سويسايد سكواد” (905 آلاف دولار)

9- “بلاك ويدو” (748 ألف دولار)

10- “ذي نايت هاوس”(552 ألف دولار).