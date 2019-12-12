البطولة العربية لرفع الأثقال تفتتح اليوم

عمان- _- برعاية الرئيس الفخري لنادي يرموك البقعة المهندس نجاتي الشخشير، تفتتح عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة اتحاد المعوقين، منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال والتي يستضيفها الاتحاد وتستمر منافساتها حتى مساء يوم 16 الحالي بمشاركة ربّاعي منتخبات الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، اليمن، عُمان، الكويت، العراق، السودان، فلسطين، لبنان، سورية، جزر القمر، المغرب، الجزائر، ليبيا، الى جانب المنتخبات الوطنية لفئات الشباب، الناشئين والفريق الأول.

وكان اتحاد الأثقال، قد أنهى الترتيبات الإدارية والفنية واللوجستية والتحكيمية كافة في مقر انطلاق البطولة، وتركيب منصة العرض الخاصة بالبطولة، وتركيب الأجهزة الفنية كافة اللازمة لانطلاق البطولة، والتي ستبدأ صباح اليوم بإقامة منافسات السيدات، فيما يقام عقب حفل الافتتاح منافسات وزن 55 للرجال و64 للسيدات.

وعقد أمس في مقر إقامة الوفود في فندق الريجنسي، المؤتمر الفني للبطولة، واجتماع الحكام؛ حيث وصل الى عمان أمس 16 حكما عربيا لإدارة منافسات البطولة، الى جانب الحكام الدوليين الأردنيين، فيما عقد أمس اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي في المكان ذاته.