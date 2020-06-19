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البطولة العربية للتايكواندو “البارابومسي” لأصحاب الهمم غداً

منذ ساعة واحدة

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الغد – تنطلق غداً منافسات البطولة العربية للتايكواندو ” البارا بومسي” والتي ينظمها الاتحاد الإماراتي للتايكواندو بإشراف الاتحاد العربي للعبة وبالشراكة والتعاون مع مجلس أصحاب الهمم بالقيادة العامة لشرطة دبي.

ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي عدد كبير من لاعبي أصحاب الهمم من مختلف الدول العربية، وتستمر ليومين.

وتُقام البطولة عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيدا 19)، وأبقت اللجنة المنظمة باب المُشاركة في البطولة مفتوحاً إلى ما قبل ساعة على انطلاق المُنافسات من أجل فسح المجال لمشاركة واسعة في الحدث الأول من نوعه .  -(مدن)

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