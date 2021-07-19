البعثة الأردنية تبدأ بالوصول إلى طوكيو استعدادا للأولمبياد

عمان – الغد – وصل خلال اليومين الماضيين عدد من أعضاء البعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ إلى العاصمة اليابانية وسط اجراءات صحية مشددة من لحظة وصول اللاعبين والمدربين إلى مطار هانيدا وحتى توجههم إلى القرية الأولمبية وذلك ضمن الإجراءات التي تتطبقها اللجنة المنظمة المحلية والحكومة اليابانية على الزوار للحد من انتشار فيروس كورونا.

وضم الفوج الأول من البعثة الأردنية ، مدرب المنتخب الوطني للسباحة ، الدكتور علي النوايسة ولاعبا المنتخب الوطني للسباحة ، تاليتا بقلة وعمرو الور ، ومدرب المنتخب الوطني للجودو ، محمد خلف ، ولاعب المنتخب الوطني للجودو ، يونس عيال سلمان ، ومدرب المنتخب الوطني للرماية ، رائد القرشي ولاعبة المنتخب الوطني للرماية ، أسماء أبو ربيع.

وتسلم أعضاء البعثة الأردنية غرفهم في القرية الأولمبية والتي تقع في منطقة هارومي وتتكون من ٢١ مبنى سكني و٣٨٠٠ شقة ومن المتوقع أن تضم حوالي ١٨ ألف رياضي ومسؤول خلال فترة الألعاب.

وبدأ الفريق الأردني ، اليوم الإثنين ، تدريباته الرسمية على الصالات المخصصة للتدريبات في أولمبياد طوكيو وذلك بحسب الجدول التدريبي المُعلن من المنظمين.

وفي السياق ذاته ، وصلت صباح أمس بعثة المنتخب الوطني للملاكمة إلى العاصمة طوكيو قادمةً من مدينة خاباروفسك الروسية والتي تبعد عن طوكيو حوالي ١٤٠٠ كم وتمتاز بطقس مشابه لطقس اليابان.

وخضع المنتخب الوطني والذي يمثله في الأولمبياد ٥ ملاكمين لمعسكر تدريبي هو الأخير في المدينة الروسية واستمر لمدة ١٠ أيام بقيادة المدير الفني للمنتخب الوطني ، الأوكراني أندريه براسكورنين ، ويساعده المدرب نبيل حيمور.

ومن المنتظر أن تصل يوم غد بعثة المنتخب الوطني للتايكواندو والتي تتكون من اللاعبان جوليانا الصادق وصالح الشرباتي والمدربان فارس العساف ومحمد البخيت وتلتحق لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى ، عليا بشناق ،ومدرب المنتخب حسين الفضي ، بالبعثة الأردنية في طوكيو يوم ٢٣ الشهر الحالي يتبعها لاعب المنتخب الوطني للفروسية ، ابراهيم بشارات ، والذي سيصل طوكيو يوم ٢٧ قادماً من هولندا وسيكون لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة ومدرب المنتخب محمد ابراهيم اخر الواصلين من البعثة الأردنية إلى طوكيو حيث سيتوجهان إلى مكان الحدث يوم ٢٨.

ويمثل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية القادمة ١٤ لاعباً ولاعبة وهو أكبر عدد من المشاركين الأردنيين في تاريخ مشاركاتنا الأولمبية والتي بدأت في أولمبياد موسكو عام ١٩٨٠ ليتفوق هذا الفريق عددياً على أكبر مشاركة أردنية والتي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس عام ١٩٨٤ بـ ١٣ لاعباً ولاعبة.

كما ستكون هذه المرة الأولى التي يمثل فيها الأردن ٨ رياضات مُختلفة في الألعاب الأولمبية وهي ، الفروسية والملاكمة والتايكواندو والكراتيه والجودو والرماية وألعاب القوى والسباحة.

وتتميز المشاركة الأردنية في أولمبياد طوكيو بوجود أكبر عدد من المتأهلين في تاريخ المشاركة الأردنية بالأولمبياد من خلال ١٠ رياضيين تأهلوا من خلال التصفيات والمحطات التأهيلية وهو ضعف الرقم السابق لأكبر عدد من المتأهلين الأردنيين والذي كان في لندن عام ٢٠١٢.

ويضم الفريق الأردني المشارك في أولمبياد طوكيو كل من اللاعبين واللاعبات : إبراهيم بشارات (فروسية – القفز عن الحواجز) ومحمد الوادي (الملاكمة – وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (الملاكمة – وزن تحت ٦٣ كغم) وزياد عشيش (الملاكمة – وزن تحت ٦٩ كغم) وعدي الهنداوي (الملاكمة – وزن تحت ٨١ كغم) وحسين عشيش (الملاكمة – وزن تحت ٩١ كغم) وجوليانا الصادق (التايكواندو – وزن تحت ٦٧ كغم) وصالح الشرباتي (التايكواندو – وزن تحت ٨٠ كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (الكراتيه – وزن تحت ٦٧ كغم) وأسماء أبو ربيع (الرماية – المسدس الهوائي ١٠ متر) ويونس عيال سلمان (الجودو – وزن تحت ٧٣ كغم) وعليا بشناق (ألعاب القوى – ٤٠٠ متر) إلى جانب السباحة تاليتا بقلة (٥٠ متر حرة) وعمرو الور (٢٠٠ و٤٠٠ متر صدر).