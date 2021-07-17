البعثة الأردنية تغادر إلى طوكيو استعدادا للأولمبياد

عمان – الغد – غادر الجمعة أول وفد من البعثة الأردنية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 إلى العاصمة اليابانية وذلك استعداداً لبدء المشاركة الأولمبية التي تعقب حفل الافتتاح يوم 23 الشهر المقبل.

وكانت في مقدمة الوفد ، رئيسة البعثة الأردنية في أولمبياد طوكيو ، ندين دواني ، والدكتور خالد زيدان ضابط ارتباط لاجراءات التعامل مع فيروس كورونا والمشرف على الكادر الطبي ، والمنسق الإعلامي للبعثة ، زيد الصرايرة ، والمعالجة لانا خضر ، ومدرب المنتخب الوطني للسباحة ، الدكتور علي النوايسة ولاعبا المنتخب الوطني للسباحة ، تاليتا بقلة وعمرو الور ، ومدرب المنتخب الوطني للجودو ، محمد خلف ، ولاعب المنتخب الوطني للجودو ، يونس عيال سلمان ، ومدرب المنتخب الوطني للرماية ، رائد القرشي ولاعبة المنتخب الوطني للرماية ، أسماء أبو ربيع.

وقبل التوجه صوب طوكيو ، أكدت رئيسة البعثة الأردنية “دواني” لأعضاء الوفد المغادر ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الصحية الصارمة التي تطبقها اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو متمنية التوفيق للفريق الأولمبي وتحقيق أفضل أداء ونتائج.

ومن المنتظر أن يستمر توافد أعضاء البعثة الأردنية إلى طوكيو خلال الأيام القادمة ، حيث سيتوجه وفد منتخب الملاكمة يوم الأحد القادم من روسيا – مكان معسكرهم الحالي – صوب طوكيو ويتبعه وفد التايكواندو يوم 19الشهر الحالي من إيران ومن ثم وفد منتخب ألعاب القوى يوم 23 من عمان ومن ثم وفد الفروسية يوم 27 من ذات الشهر من هولندا على أن يكون وفد منتخب الكراتيه اخر اعضاء البعثة المغادرة إلى طوكيو يوم 28 الشهر الحالي من عمان.

ويمثل الأردن في دورة الألعاب الأولمبية القادمة 14 لاعباً ولاعبة وهو أكبر عدد من المشاركين الأردنيين في تاريخ مشاركاتنا الأولمبية والتي بدأت في أولمبياد موسكو العام 1980 ليتفوق هذا الفريق عددياً على أكبر مشاركة أردنية والتي كانت في أولمبياد لوس أنجلوس العام 1984 بـ 13 لاعباً ولاعبة.

كما ستكون هذه المرة الأولى التي يمثل فيها الأردن 8 رياضات مُختلفة في الألعاب الأولمبية وهي ، الفروسية والملاكمة والتايكواندو والكراتيه والجودو والرماية وألعاب القوى والسباحة.

وتتميز المشاركة الأردنية في أولمبياد طوكيو بوجود أكبر عدد من المتأهلين في تاريخ المشاركة الأردنية بالأولمبياد من خلال 10 رياضيين تأهلوا من خلال التصفيات والمحطات التأهيلية وهو ضعف الرقم السابق لأكبر عدد من المتأهلين الأردنيين والذي كان في لندن العام 2012.

ويضم الفريق الأردني المشارك في أولمبياد طوكيو كل من اللاعبين واللاعبات : إبراهيم بشارات (فروسية – القفز عن الحواجز) ومحمد الوادي (الملاكمة – وزن تحت ٥٧ كغم) وعبادة الكسبة (الملاكمة – وزن تحت 63 كغم) وزياد عشيش (الملاكمة – وزن تحت 69 كغم) وعدي الهنداوي (الملاكمة – وزن تحت ٨١ كغم) وحسين عشيش (الملاكمة – وزن تحت 91 كغم) وجوليانا الصادق (التايكواندو – وزن تحت ٦٧ كغم) وصالح الشرباتي (التايكواندو – وزن تحت 80 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (الكراتيه – وزن تحت 67 كغم) وأسماء أبو ربيع (الرماية – المسدس الهوائي 10 متر) ويونس عيال سلمان (الجودو – وزن تحت 73 كغم) وعليا بشناق (ألعاب القوى – 400 متر) إلى جانب السباحة تاليتا بقلة (٥٠ متر حرة) وعمرو الور ( 200و400 متر صدر).