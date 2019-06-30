البعثة التجارية لمنتدى الأعمال الأردني الإيطالي تجتمع في عمان غدا

عمان- الغد- يجتمع في عمان غدا وفد من المؤسسات ورجال الأعمال الإيطاليين في عمان للمشاركة في منتدى الأعمال الأردني الإيطالي الذي تنظمه غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة (JIACC) وغرفة التجارة الأردنية (JCC) ، بالتعاون مع البعثة التجارية الايطالية (ICE) في عمان والسفارة الإيطالية في الأردن.

وتفتتح الفعالية بكلمات ترحيبية يلقيها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، ورئيس غرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة سيزار تريفيساني، وسفير الجمهورية الإيطالية لدى الأردن فابيو كاسيسي.

في عام 2019، احتفلت إيطاليا والأردن بمرور 70 عامًا على إنشاء السفارة الإيطالية في عمان. تم الاحتفال بهذا الركن التاريخي من خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا.

وكانت الزيارة فرصة أيضًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إذ تعتبر إيطاليا المصدّر الأوروبي الثاني للأردن والوجهة الأوروبية الثالثة للصادرات الأردنية، وبلغت قيمة التبادل الاقتصادي الثنائي حوالي 800 مليون يورو في عام 2018.

خلال هذا الفعالية، سيتم مناقشة فرص الاستثمارات الإيطالية في الأردن في القطاعات التي تتعامل مع البنية التحتية، وإمدادات الطاقة والمياه، والطاقة المتجددة، والأجهزة الطبية، والصناعات الغذائية، والسياحة، وخدمات المعلومات والاتصالات. العديد من الشركات الأردنية تنمو بالفعل باستخدام الآلات والتكنولوجيا الإيطالية.

سيتم تخصيص قسم من الفعالية لـ “الأردن، بوابتك إلى المنطقة للتزويد والبناء”، مع عقد اجتماعات خاصة بالصفقات التي تتم بين الشركات الأردنية والإيطالية والعراقية.

سيتبع أعمال البعثة التجارية عرض تقديمي عن الأردن في إيطاليا في شهرتشرين الأول المقبل، بالإضافة إلى مهمة رواد الأعمال الأردنيين الذين سيشاركون بتاريخ 17 تشرين الأول في “منتدى الأعمال العربي الإيطالي” السنوي الذي سيقام في مدينة ميلانو، والذي سيكون فيه الأردن البلد الضيف.