البعثة الطبية المرافقة للحجاج تغادر إلى الديار المقدسة

عمان- الغد- ودع وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاثنين في مبنى الوزارة البعثة الطبية المرافقة للحجاج الاردنيين لأداء مناسك الحج.

ودعا الدكتور جابر البعثة لاستقبال كل من يقصدها من الحجاج بغض النظر عن جنسيتهم مؤكدا ان الوزارة ستبقى على تواصل مع رئيس البعثة واعضائها للاطمئنان على اوضاع حجاجنا الصحية.

واضاف ان البعثة مجهزة بطواقمها الطبية والتمريضية والفنية والادارية مزودة بالادوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وغير الطبية وسيارات الاسعاف القادرة على تقديم الرعاية الصحية المثلى للحجاج.

ودعا البعثة للنهوض بدورها الهام والحيوي في تقديم الرعاية الصحية جميع الحجاج وقائيا وعلاجيا على اكمل وجه.

من جهته اكد رئيس بعثة الحج الطبية امين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت ابو الفول ان البعثة ستبذل اقصى ما تستطيع من جهد في سبيل تقديم الرعاية الصحية لتكون بالمستوى المطلوب.

وبين الدكتور ابوالفول ان البعثة تضم 40 كادرا طبيا وتمريضيا وفنيا واداريا وانها مزودة باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية فضلا عن سيارات الاسعاف والمركبات المخصصة لحفظ الادوية ونقلها بشكل سليم.