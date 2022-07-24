البعثة اللبنانية تعتدي على منتخب السلة في جاكرتا

عمان – الغد – تعرضت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ، إلى اعتداء من أفراد بعثة المنتخب اللبناني ، وذلك في مقر إقامة الفريقين بالفندق في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

ووفقاً لمصادر موثوقة من بعثة “صقور الأردن” في جاكرتا ، فقد تم الاعتداء على رئيس البعثة الأردنية وعدد من أفراد الجهاز الفني بالضرب ، مع إشهار أدوات حادة من الجانب اللبناني ، في مشهد استنكرت الشارع الرياضي الأردني.

وتتابع السفارة الأردنية في إندونيسيا الوضع عن كثب، حيث جرى الإبلاغ عن الحادثة وتدخلت الشرطة المحلية هناك وأخذت الإفادات من أفراد البعثة الأردنية والتحقيق جار.

وأجرى السفير الأردني في إندونيسيا عبد الله أبو رمان زيارة تفقدية للبعثة الأردنية للاطمئنان على صحة أفرادها.