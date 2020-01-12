البعول تهاجم وزير العمل وتتهمه بإفقاد عجلون 750 فرصة عمل

محمود الطراونة

عمان – انتقدت النائب منتهى البعول ازدياد عدد الغارمين والغارمات، وقالت إن المواطن أصبح يشتري بالدين، في كلمتها أمام مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وبينت أنّ الحكومات تعرقل السير بإجراء مشاريع استثمارية مشغلة للشباب.

وقالت إنها تقدمت لإقامة مشروع إنتاجي في عنجرة بعلجون، لتوفير فرص عملٍ للشباب، منوهةً إلى أنّ المشروع لمّ يتمّ بالرغم من حصولها على موافقات حكومية.

وقالت إنّ مستثمراً من الجنسية الهندية وافق على إقامة المشروع إلا أن العراقيل الحكومية حالت دون تنفيذه، إثر عدم المقدرة على تحصيل الخدمات لقطعة الأرض.

وأشارت إلى أنّ وزير العمل اطلع على قطعة الأرض، إلا أنّ المشروع لمّ يتم، مبررة ذلك بأن قطعة الأرض التي حددت للمشروع بأنها “قطعة منحدرة”، وأنه تمّ بناء مدرسة عليها لاحقاً.

وقالت إن وزير العمل أوقف 750 فرصة عمل لعدم السير بإجراءات المشروع، واصفة تعطيل قيام المشروع بأنه “مضيعة للوقت”.

وقالت إن موافقتها على الموازنة مربوط بالسير بإجراءات المشروع، والذي هو عبارة عن مصنع.