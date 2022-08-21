البقعة والسرحان واتحاد الرمثا يتأهلون لثمن نهائي كأس الأردن

عمان- الغد- تأهلت فرق البقعة والسرحان واتحاد الرمثا للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2022، في المباريات التي أقيمت اليوم الأحد لحساب الدور 32 من البطولة.

وتغلب البقعة على نظيره سحم بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلط.

وتمكن السرحان من تجاوز نظيره دير علا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السرحان.

وتغلب اتحاد الرمثا على جرش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأمير هاشم.