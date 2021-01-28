البقعة يرافق الجليل بالتأهل إلى دوري المحترفين بالكرة

عمان -الغد- تأهل فريق البقعة إلى دوري المحترفين لكرة القدم، برفقة فريق ذات رأس، وذلك بعد الفوز المستحق الذي سجله على فريق مغير السرحان 3-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس على ملعب جرش، في الوقت الذي استفاد فيه البقعة كثيرا من التعادل الإيجابي 1-1، الذي سيطر على لقاء ذات راس والجليل، الذي أقيم على ستاد الأمير هاشم بالرمثا.

فريق الجليل توج بطلا للمسابقة بعد أن اعتلى قمة الترتيب العام برصيد 29 نقاط، وجاء فريق البقعة بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة، فيما تراجع فريق ذات راس إلى المركز الثالث برصيد 26 نقاط.