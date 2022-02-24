البقع الأرجوانية في البطاطا.. هل علينا أن نقلق؟

ترجمة: سارة زايد- يظن البعض أن ظهور بقع أرجوانية داخل البطاطا، علامة على “تركيز عالٍ من المغنيسيوم الذي يفتك بالصحة”، وبالتالي فإنها ستكون سامة يتوجب علينا رميها بأكملها وأن لا نحاول التخلص من تلك البقع فحسب، لنتاول ما بقي من الحبة.

ورداً على ما يتم تداوله من “إشاعات” على حد وصفه، يقول مؤلف كتب أساطير الطعام، جو شوارتز، إنها تبث مخاوفاً غير مبررة في قلوب محبي أكثر محاصيل الخضراوات انتشاراً في العالم. ويضيف “ما هذا إلا محض هراء”.

ويتابع: لا يعتبر المغنيسيوم ساما، حيث يستهلك الناس كميات كبيرة منه على شكل مُلينات دون أن يشكل ذلك خطراً على صحتهم الجسدية.

كما يؤكد المؤلف جدارة هذا العنصر في تثبيت معدل ضربات القلب، وتنظيم مستويات السكر في الدم، وضمان انتقال الأعصاب وتخفيف بعض الآلام.

ويستطرد شوارتز: المغنيسيوم هو بالفعل عنصر غذائي موجود في العديد من الأطعمة. وسيكون من الضروري الحصول على نسبة كبيرة منه لفائدته الصحية.

ويتساءل: أين يكمن الضرر إذا احتوت البطاطا على كمية كافية منه؟

وفقاً للمعهد الوطني للبحوث الزراعية، يرجع اللون البنفسجي غير المنتظم إلى تركيز أصباغ غير سامة، مثل تلك التي تعطي لوناً للنبيذ أو الملفوف الأحمر.

فوائد البطاطا الأرجوانية البحتة

تتميز البطاطس الأرجوانية بجلد داكن ورقيق للغاية لونه أسود تقريباً، تميل إلى أن تكون أصغر قليلاً من البطاطا ذات اللون البني الفاتح.

يعود سبب تلونها بالأرجواني البحت لاحتوائها العالي على الأصباغ النباتية “الأنثوسيانين“، وهي نفس مجموعة مضادات الأكسدة التي تعطي العنب والنبيذ لونهما.

الأنثوسيانين.. فوائد جمة

إن البطاطس الأرجوانية غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين، وهي الأصباغ التي تمنحها لونها الأرجواني. كما تحتوي أنواع الأنثوسيانين هذه على فوائد فريدة لا تمتلكها البطاطا الأخرى.

وجدت دراسة نشرتها صحيفة Food & Nutrition Research أن الأنثوسيانين يمكن أن يساعد في الحفاظ على الرؤية والوقاية من الأمراض مثل السرطان (خاصة سرطان القولون، وفقاً لدراسة أخرى نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية)، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

البطاطا الأرجوانية ومكافحة الأمراض

في إحدى الدراسات المنشورة في مجلة التغذية، كان الرجال الذين تناولوا البطاطا الأرجوانية بدلاً من البطاط البنية يومياً ولمدة ستة أسابيع يعانون من التهابات أقل، إلى جانب مستويات أعلى من الكاروتينات والأنثوسيانين والأحماض الفينولية (جميع مضادات الأكسدة التي تمنع الأمراض).

وبمرور الوقت، قد يرتبط هذا بخفض ضغط الدم، وخفض الكوليسترول، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

وفي ذات السياق، خلص باحثون أيضاً إلى أن البطاطا الأرجوانية لا تخفض ضغط الدم فحسب، بل يمكن أن تقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

المصدر: ConsoGlobe

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