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“البلبول” طائر نادر هاجر من روسيا إلى الأردن (صور)

منذ 3 ساعات
البط البلبول
اطلاق طائر البط البلبول بعد التأكد من صحته وسلامته - من المصدر

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احمد الرواشدة

العقبة – عثر أفراد القوات المسلحة الأردنية في الصحراء على طائر البط البلبول وهو طير نادر مهاجر قادم من مناطق شمال روسيا وتركيا حيث مناطق تكاثره.

البط البلبول
مسطح مائي تم إطلاق الطائر قربه ليتسنى له الاستراحة أثناء رحلة الهجرة – من المصدر

وقال مدير مرصد طيور العقبة المهندس فراس رحاحلة ان احدى ضباط الجيش العربي عثر على الطائر المهاجر متعبا في الصحراء بعيدا عن المسطحات المائية في الصحراء وقاموا بالتواصل مع مرصد طيور العقبة لابلاغهم عن الطائر.

البط البلبول
الطائر النادر يخضع للفحوصات في مرصد طيور العقبة – من المصدر

وبين الرحاحلة ان فريق المرصد بناء على المعلومه قامت باستلام الطائر والتعامل معه بما يضمن سلامته والتاكد من خلوه من اي اضرار جسدية، مؤكدا انه وبعد التاكد من قوام صحته باطلاقة في المسطحات المائية في المرصد ليتسنى له الاستراحة والتزود بالغذاء ليكون قادرة على مواصلة رحلته.

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