البلبيسي: ارتفاع الإصابات بكورونا خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة

قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الحكومة لا تفكر في اتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالوضع الوبائي.

وفي حديثه عبر “راديو هلا” أكد البلبيسي أن الوضع الوبائي جيد، رغم الارتفاع البسيط والمتوقع في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

ولفت إلى ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، حيث سجل خلال الأسبوع الماضي 2455 إصابة جديدة.

وأوضح أن الإصابات المسجلة في الأردن تتنوع بين متحورات أوميكرون (BA1) و(BA2) و(BA4) و(BA5).

وذكر أن متحور أوميكرون (BA5) يتميز بسرعة انتشار أعلى من المتحورات الأخرى، لكن ضراوته لا تختلف عن متحورات أوميكرون (BA1) (BA2).

“كما ارتفعت إيجابية الفحوصات خلال أسبوع بنسبة 14%”، وفق البلبيسي الذي تحدث عن إجراء 17 ألف فحص يومي الأربعاء والخميس فقط خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مقارنة مع 30 ألف فحص أجريت في الأسبوع الذي سبقه، متوقعا ارتفاع أعداد الفحوصات خلال الأسبوع الحالي.