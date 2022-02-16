البلبيسي: الإجراءات التخفيفية مرهونة بالحالة الوبائية

صرح مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأربعاء بشأن الإجراءات التخفيفية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، مبينا أنها ستكون مرهونة بالوضع الوبائي المحلي والعالمي.

وقال البلبيسي خلال مداخلته على راديو “هلا”، إن الإجراءات التخفيفية ستخضع للمراجعة بصورة دورية وفق معطيات ومؤشرات الوضع الوبائي العالمي والمحلي.

وأضاف أن الإجراءات التخفيفية جاءت لتشجيع السياحة ودعم الاقتصاد بشكل عام الذي تضرر نتيجة الجائحة، إذ أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بإلغاء فحص (PCR) خارج المملكة، وهناك نقاش حول مدة العزل والحجر الصحي التي سيكون لها توصيلات خاصة بها، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك إجراءات تخفيفية للمناسبات والأفراح.

وبين البلبيسي أنه لن يكون هناك إغلاقات أو حظر خلال شهر رمضان المبارك، قائلا “سنعيش شهر رمضان المبارك كما عشناه في السابق قبل الجائحة”، لكن سيكون دعوة للمواطنين بضرورة ارتداء الكمامة في المساجد.

ورجح الوصول إلى ذروة الموجة الحالية الرابعة خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن معدل الإصابات ونسبة الإيجابية في الفحوصات يشهدان انخفاضاً. (هلا أخبار)