البلبيسي: انخفاض إصابات كورونا 28% والوفيات 60% خلال أسبوع

أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 17 لعام 2022 للفترة الممتدة من 23 إلى 29 نيسان الماضي بلغت 225 حالة مقارنة مع 313 حالة للأسبوع الوبائي 16، وبانخفاض نسبته 28 بالمئة.

وبين البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بلغت 2، مقارنة مع 5 حالات وفاة خلال الأسبوع الوبائي 16، وبانخفاض نسبته 60 بالمئة. وبلغ عدد فحوصات “بي سي آر” التي تم إجراؤها خلال الأسبوع رقم 17 نحو 18164 فحصا مقارنة مع 19992 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 9 بالمئة. وأوضح أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 14 حالة مقارنة مع 29 خلال الأسبوع رقم 16، وبنسبة انخفاض 52 بالمئة.

وعن نسبة الفحوصات الإيجابية، بين البلبيسي أن النسبة وصلت خلال الأسبوع إلى 1.2 بالمئة مقارنة مع 1.6 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 16، بانخفاض نسبته 21 بالمئة. وبلغ عدد الحالات النشطة 163 حالة مقارنة مع 252 حالة خلال الأسبوع رقم 16، بانخفاض نسبته 35 بالمئة. وبلغت نسبة حالات الإصابة من الفئة العمرية 10- 17 سنة 8 بالمئة مقارنة مع 11 بالمئة خلال الاسبوع السابق، ونسبة الإصابة في الفئة العمرية 6-9 سنوات بلغت 1 بالمئة مقارنة مع 1.5 بالمئة خلال الاسبوع السابق. وحول البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا، بين البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 16 بلغت للجرعة الأولى 4874 مقارنة مع 5108 في الأسبوع الماضي، والجرعة الثانية 5233 مقارنة مع 6653، والجرعة الثالثة 3687 مقارنة مع 3946.

ويبلغ مجموع الجرعات 13794 مقارنة مع 15707 خلال الأسبوع رقم 16، وبنسبة انخفاض حوالي7 بالمئة. ويبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4769531 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4482153 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة وصل إلى 649309 جرعة. وعن التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 225346 وبنسبة 25 بالمئة، وللجرعة الثانية 183569 وبنسبة 20 بالمئة.

والتطعيم في الفئة العمرية 5-11 سنة للجرعة الأولى بلغ 201، وللجرعة الثانية 143.