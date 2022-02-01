البلبيسي: لا عودة عن التعليم الوجاهي

طالب مسؤولون في القطاع الصحي المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في ظل موجة الانتشار الرابعة التي تشهدها المملكة، والالتزام بشكل حقيقي ومسؤول، للمحافظة على صحة المرضى متلقي العلاج، وصحة الكوادر الطبية مقدمي الرعاية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الكوادر الصحية جزء من المجتمع، وإصابتها واردة في ظل الموجة الرابعة من كورونا، مبينا أن الوزارة لديها الخطط للتعامل مع زيادة إصابات في المستشفيات. وأوضح أن الوزارة جاهزة لتطبيق الخطط البديلة للتعامل مع زيادة نسبة الإصابات في المستشفيات، بهدف تعبئة النقص لاستمرارية العمل وتقديم الخدمة العلاجية للمرضى، داعيا إلى الالتزام بالبروتوكول الصحي، وتعاميم الوزارة للحفاظ على الخدمات الصحية المقدمة، إضافة إلى الإقبال على تلقي المطاعيم في الجرعات الثلاث.

ولفت البلبيسي إلى أن “أوميكرون” ينقسم لنوعين (بي أيه 1، وبي ايه 2)، حيث أن متحور أوميكرون أسرع انتشارا من المتحور “دلتا” بثلاثة إلى أربع مرات، و”بي ايه 2″ أسرع انتشارا من النوع الأول بشكل بسيط. وتوقع أن تكون أعلى حصيلة إصابات في الموجة الرابعة التي تشهدها المملكة بمنتصف شباط المقبل، مرجحا تراجع عدد الإصابات قبل نهاية الشهر الحالي.

وحول قدرة النظام الصحي للحالات المرضية التي تتطلب الدخول إلى المستشفيات، قال البلبيسي إن عدد الأسرة في المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا بلغ 4000 سرير، حيث أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات اليوم تبلغ 975 حالة، ونسبة إدخالات المستشفيات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة، وذلك في ضوء استمرار الحملة الوطنية للتطعيم.

وشدد على أن أغلب الحالات التي تدخل المستشفيات هم أشخاص غير متلقين للمطعوم المضاد لفيروس كورونا، لافتا إلى أن إصابة الأشخاص بالمتحور “أوميكرون” جاءت خفيفة جدا لمتلقي الجرعة الثالثة.

ولفت إلى أن على المصاب بكورونا العودة الى ممارسة عمله الطبيعي بشكل اعتيادي بعد مرور 10 ايام من اصابته حتى لو اجرى فحصا اخر وظهرت النتيجة ايجابية.

وأكد البلبيسي ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لرفع المناعة ضد شدة المرض، داعيا إلى الإقبال على تلقيها، والالتزام بإجراءات الوقاية بشكل حقيقي وخاصة لبس الكمامة، والبعد عن التجمعات، حيث أن عدد متلقيها وصل إلى 420 ألف شخص.

وحول تأخير وصول نتائج فحوصات الـ (بي سي آر)، بين أن السبب يعود لعطل أصاب النظام المخصص في إظهار النتائج، وعاد للعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن المختبرات المتخصصة بتحليل الفحوصات تعمل على مدار الـ 24 ساعة.

وأكد أن طلبة المدارس سيعودون دون أدتى شك الى مدارسهم بتاريخ 20/2/2022 مشددا على أن عودة الطلبة الى المدارس لن يؤثر على الوضع الوبائي في المملكة.

من جهته، قال مدير إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبداللات، إن مستشفيات البشير ملتزمة بقرار الوزارة بمنع الزيارات، وفي الحالات المرضية التي تحتاج إلى مرافق طبي، فيلزم أن يكون المرافق ممن تلقى الجرعة الثالثة أو جرعتين وفحص (بي سي آر) خلال 24 ساعة. ودعا المواطنين إلى تعزيز الثقافة المجتمعية، وتقدير الظروف الحالية بارتفاع عدد الإصابات، من خلال التقيد والالتزام الحقيقي بلبس الكمامة للمحافظة على صحة المرضى المتواجدين على أسرة الشفاء والكوادر الطبية، مضيفا أنه يلاحظ أن المراجعين والمرافقين غير متقيدين بلبس الكمامة مما يشكل تماسا مع أمن المستشفى. وشدد على مراجعة مستشفى الإسعاف والطوارئ للحالات الطارئة فقط، بوجود مرافق واحد مع المريض، مبينا أن عيادات طب الاسرة تعمل من الساعة 4 إلى الساعة 11 حالات غير طارئة. بدوره، قال مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور كفاح أبو طربوش، لـ(بترا)، إن نسبة الإصابات بين الكوادر الصحية في المستشفى أكثر من المعدلات السابقة، إذ أن زيادة عدد الإصابات تؤثر على العمل اليومي. ودعا إلى الالتزام من قبل المواطنين بلبس الكمامة اثناء مراجعة المستشفى، وعدم زيارة المرضى، وتطبيق إجراءات التباعد، وذلك للمحافظة على صحة متلقي الرعاية الصحية، والكوادر الطبية لاستمرارية العمل بالشكل المطلوب.

يذكر أن وزارة الصحة، أوعزت إلى مدراء المستشفيات ومدراء مديريات الصحة في المحافظات، بمنع الزيارات في المستشفيات، وفي الحالات الاستثنائية يسمح بالزيارة لمن تلقى الجرعات الثلاث أو جرعتي المطعوم وفحص (بي سي آر) سلبي قبل 24 ساعة، في ظل انتشار وارتفاع إصابات فيروس كورونا، مؤكدة ضرورة التقيد بفرض الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وعمل جولات ميدانية لمراقبة الالتزام على مدار الساعة.