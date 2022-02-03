البلبيسي: لا يمكن التنبؤ بموعد ذروة الموجة الحالية لكورونا

قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي، إن الأردن أجرى أكبر عدد من فحوص الكشف عن فيروس كورونا خلال جائحة كورونا بعد فحص 68047 عينة الخميس.

وقال البلبيسي عبر قناة المملكة، إن متحور أوميكرون هو السائد حاليا في الأردن، ويتجاوز 80% من إصابات كورونا، ووصل عدد إصابات كورونا في الأسبوع الوبائي الحالي الذي ينتهي الجمعة، إلى 91 ألف إصابة.

وأوضح أن العالم بأكمله يشهد زيادة في عدد الحالات، ومن صفات أوميكرون سرعة الانتشار بنحو 4 أضعاف سرعة انتشار متحور دلتا، ومن صفاته أنه يصيب الأطفال او الفئات العمرية الأصغر سنا.

وأشار إلى عدم إمكانية التنبؤ بأن الأسبوع سيشهد ذروة الموجة الحالية من انتشار كورونا، وكل الأحاديث عبارة عن توقعات تستند لخبرات الموجات السابقة.

وقال البلبيسي إن الحكومة تعاقدت مع شركات لتزويد الأردن بعلاجات لفيروس كورونا تتناول عن طريق الفم.