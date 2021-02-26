البلبيسي: لا يوجد ما يثبت بأن كورونا المتحور أخطر من الفيروس الأصلي

عمان – الغد – قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إنه لا توجد دراسات تثبت وتبين بأن كورونا المتحور اخطر من الفيروس الاصلي.

وأضاف البلبيسي، في حديث له عبر “التلفزيون الأردني”، صباح الجمعة، أنه من الملاحظ في الفترة الاخيرة انخفاض الاصابات بكورونا عالميا بالاضافة الى انخفاض الوفيات، لكن بعض الدول تشهد ارتفاعا من بينها الأردن مبينا بان الأردن لا يزال يمتلك القدرات والإمكانيات للسيطرة على حالات كورونا وعدد الإدخال للمستشفيات.

وأشار الى أنه يجب السيطرة على ارتفاع اصابات كورونا محلياً، مضيفاً ان الكمامة تقي من كافة انواع فيروس كورونا وسلالاته.

ولفت الى لقاح جونسون مميز، كونه يعطى بجرعة واحدة، بالاضافة الى انه فعال ضد سلالات جنوب افريقيا والبريطانية، وحصل الى رخصة الاستخدام من الغذاء والدواء الامريكية.

وأوضح أن الجرعة الاولى من لقاح كورونا لا تعطي سوا 40 % من المناعة ضد فيروس كورونا، وخاصة فيما يتعلق بلقاحي فايزر وسنوفارم.

وأكد البلبيسي أنه من الصعب اصابة الشخص بكورونا مرتين خلال 3 أشهر.

وكشف البلبيسي عن أن الكمامة تمنع تنقل جميع الفيروسات، مضيفا ان وزارة الصحة لم تسجل أي حالة انفلونزا هذا الموسم.