ورشة تدريبية حول إدارة الأداء الفردي

عمان- الغد- افتتحت أمين عام ديوان الخدمة المدنية، المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الأربعاء، ورشة تدريبية بعنوان نظام إدارة الأداء الفردي.

وتنفذ الورشة في معهد الإدارة العامة، بالتنسيق مع إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات / رئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، وبدعم من الإتحاد الأوروبي (M&ETAjo2025) لتطوير منظومة الأداء في الخدمة المدنية، ويشارك في الورشة أعضاء الفريق الوطني لإدارة الأداء، المشكل من موظفي الموارد البشرية ومن وحدات تطوير الأداء المؤسسي في المؤسسات والدوائر من القطاع الحكومي، والمعني بتدريب ومتابعة التطبيق لمضمون الدليل الإرشادي لتخطيط الأداء وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي في الدوائر الحكومية، والذي سيطبق في مرحلته الأولى على (14) دائرة حكومية، وتأتي الورشة التدريبية استكمالًا لمتطلبات التدريب على منظومة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي.

أشارت البلبيسي في كلمتها الإفتتتاحية بأن الهدف من عقد هذه الورشة التدريبية هو الارتقاء بالجهاز الحكومي وإعادة الألق للإدارة الحكومية وذلك بتطبيق المفاهيم الفنية والعملية التي ستوفر المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، وأوضحت البلبيسي أن المشاركين في الورشة سيقوموا بتطبيق مفاهيم اشتقاق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للوصول إلى الأهداف الفردية ليتم ادراجها ضمن خطة الفرد، واتفاقية الأداء، وتقييم الأداء لتكون احدى الأدوات لتقييم الأداء مع الكفايات والذي يرتبط بتقييم الأداء على مستوى الوحدات التنظيمية، وسيكون من مخرجات الورشة التدريبية تطبيق الدليل على الدوائر المستهدفة والذي يتضمن تخطيط الأداء، ومتابعة ومراجعة الأداء، وتقييم الأداء على المستوى الفردي والمؤسسي، وأضافت البلبيسي أن العمل جاري على تطوير نظام إلكتروني لإدارة الأداء.

وفي ذات السياق، قالت ممثلة الإتحاد الأوروبي سيربا تولا في كلمتها أن المفاهيم الحديثة في إدارة الأداء ستعمل على الإرتقاء بأداء المؤسسات و أداء الأفراد مما يساهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق أهدافها، وشارك في الورشة التدريبية الخبير الأجنبي جرام جاكسون من الإتحاد الأوروبي عبر تطبيق زووم ونوه أن نظام إدارة الأداء الأفراد يحتاج إلى عدة أدوات إدارية منها التدريب على مهارات الاتصال والمهارات الإدارية والتوجيه والتدوير الوظيفي، ومن المتوقع عند تطبيق هذا النظام أن يصبح لدى الموظف حافز ذاتي وأهداف واضحة وذكية تتظافر لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسات الحكومية.