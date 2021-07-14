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البلبيسي: أكثر من 750 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة

منذ ساعتين
أمين عام وزارة الصحة لشؤون كورونا، الدكتور عادل البلبيسي
أمين عام وزارة الصحة لشؤون كورونا، الدكتور عادل البلبيسي

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عمان-الغد- قال الأمين العام لوزارة الصحة عادل البلبيسي، إن أكثر من 750 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة للقاح كورونا في أول يوم لحملة التطعيم، الأربعاء، في جامعة العلوم التطبيقية، وأنه ستعطى الجرعات المعززة من اللقاح الخميس، في صالة الأمير فيصل الرياضية بمنطقة القويسمة في عمان.

وأضاف البلبيسي عبر قناة المملكة مساء الأربعاء، أن 5 آلاف سجلوا لتلقي الجرعات المعززة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وتوقع البلبيسي زيادة في أعداد الإصابات دون حدوث موجة ثالثة، داعيا لعدم التجمع في العيد والمحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

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