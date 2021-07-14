البلبيسي: أكثر من 750 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة

عمان-الغد- قال الأمين العام لوزارة الصحة عادل البلبيسي، إن أكثر من 750 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة للقاح كورونا في أول يوم لحملة التطعيم، الأربعاء، في جامعة العلوم التطبيقية، وأنه ستعطى الجرعات المعززة من اللقاح الخميس، في صالة الأمير فيصل الرياضية بمنطقة القويسمة في عمان.

وأضاف البلبيسي عبر قناة المملكة مساء الأربعاء، أن 5 آلاف سجلوا لتلقي الجرعات المعززة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا.

وتوقع البلبيسي زيادة في أعداد الإصابات دون حدوث موجة ثالثة، داعيا لعدم التجمع في العيد والمحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.