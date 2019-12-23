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البلجيكية كلايسترز تُعلن عودتها الى ملاعب كرة المضرب

منذ 4 ساعات

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بروكسل – أعلنت البلجيكية كيم كلايسترز الإثنين، أنها ستعود إلى ملاعب كرة المضرب في آذار (مارس) المقبل عبر المشاركة في دورة مونتيري المكسيكية.

وقالت كلايسترز في مقطع فيديو نشرته في حسابيها على موقعي تويتر وإنستغرام، بعد أكثر من 3 أشهر من إعلانها عن العودة إلى الملاعب، أنه: “بضعة أسابيع أخرى من الصبر وسأكون مستعدة للعودة إلى المنافسات”.

وكانت كلايسترز، المصنفة أولى عالميا سابقا والتي أحرزت خلال مسيرتها أربعة ألقاب في بطولات الغراند سلام بينها ثلاثة في فلاشينغ ميدوز، أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي عدولها عن اعتزال اللعب الذي اتخذته عام 2012 والعودة الى الملاعب مطلع العام المقبل، لكنها أرجأتها مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب معاناتها من إصابة في الركبة.

وحددت كلايسترز (36 عاما) في شريط الفيديو دورة مونتيري المكسيكية لاستئناف مسيرتها الاحترافية في الفترة بين الثاني والثامن من آذار/مارس المقبل، تليها دورة إنديان ويلز الأميركية من 11 إلى 22 من الشهر ذاته، وتشارلستون الأميركية في الفترة بين الرابع والثاني عشر من نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات الثلاثة ستكون الأولى في برنامج عودتها إلى الملاعب. (أ ف ب)

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