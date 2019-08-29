البلجيكي بينيز ينضم إلى منتخب “النشامى”

خالد العميري

عمان – قرر البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، الاستعانة بأخصائي العلاج الطبيعي، البلجيكي فازيو بارت بينيز، لتخليص لاعبي “النشامى” من حالات الاجهاد التي يتعرضون لها، بسبب جدول المباريات المزدحم خلال فترة زمنية قصيرة.

وكتب فيتال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام): “مرحبا بك فازيو بارت بينيز في منتخب الاردن لكرة القدم”.

ويواجه المنتخب الوطني الاول لكرة القدم نظيره الماليزي، يوم غد الجمعة، في مباراة ودية دولية تأتي في إطار استعداداتهما لبدء المشوار في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

يشار الى أن “النشامى” سيبدأ مشواره بالتصفيات المزدوجة يوم 5 ايلول (سبتمبر) المقبل امام الصين تايبيه، قبل ان يعود الى عمان لملاقاة الباراغواي وديا يوم 10 ايلول (سبتمبر) المقبل، استعدادا لاستقبال الكويت ونيبال يومي 10 و15 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، وذلك قبل ملاقاة استراليا في عمان يوم 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في أخر جولات مرحلة الذهاب.

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