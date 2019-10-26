“البلديات” تقرّ زيادة 25% مع رفع ساعات العمل لـ42 ساعة

أحمد التميمي

إربد – قال رئيس بلدية غرب إربد فائق بني عواد، إن رؤساء البلديات وافقوا على اقرار زيادة على الراتب الأساسي بنسبة 25% لجميع موظفي البلديات مع زيادة عدد ساعات العمل لتصبح 42 ساعة بدلا من 36 ساعة.

واكد بني عواد خلال اجتماع عقد في الرمثا مساء الجمعة أن جميع مطالب الموظفين في البلديات تم تلبيتها وسيتم ادراجها في موازنات البلديات على ان تعمل بها بداية العام المقبل ومنها 25% التي سيتم اتخاذ قرار بشانها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأضاف ان وزارة الحكم المحلي من خلال وزيرها المهندس وليد المصري تسعى جاهدة لتحسين رواتب موظفي البلديات، حيث قامت بلدية غرب إربد بتعديل سلم الرواتب لجمبع عمال الوطن وزيادة اجورهم بمبالغ مالية من 30 _ 45 دينار هذا العام وستشملهم زيادة 25% التي اقرت لجميع موظفي البلديات، علما انه تم زيادة 20 دينار لكافة موظفي البلدية منذ بداية العام الحالي وهذا سيصب في تحسين معيشة الموظفين وينعكس على ادائهم.

وأشار الى أن معظم مطالب الموظفين قد تم تلبيتها وسيصار الى ادراجها في موازنات البلديات هذا العام، مؤكدا ان صناديق الادخار والاسكان في طريقها للاقرار بعد ان تمر بمراحلها الدستورية.