“البلسم” تتلقى دعوة من منظمات إغاثية في غامبيا وغينيا

عمان- الغد- تلقت منظمة البلسم الدولية دعوة من منظمات إغاثية في غامبيا وغينيا نظير جهدها الإنساني والإغاثي في دول متعددة.

وقالت المنظمة في بيان إنّ “جمعية – فاب – الخيرية بجمهورية غامبيا، وجهت دعوةً للمنظمة، لبحث أُطر التعاون”.

وأشارت إلى أنها تلقت دعوة مماثلة من جمعية – بروسي- الخيرية في جمهورية غينيا كوناكري، وذلك لبحث التعاون المنظمة مع الجمعية، في المجال الطبي الخيري والانساني، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات بين منظمة البلسم وجمعية بروسي.”

ومن المتوقع أن يُغادر المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولي الأستاذ الدكتور عماد بخاري، وأعضاء من الفريق الطبي للمنظمة الدولية خلال أيام إلى غرب أفريقيا، لبحث التعاون مع الجمعيات والمنظمات الخيرية الاغاثية في شأن تقديم خدماتها الطبية في هذا الجزء من العالم.

جدير ذكره أن منظمة “البلسم” أسسها ويشرف عليها طاقم طبي وإداري سعودي، اشتهرت بإجراء عمليات طبية كبرى في دول، في آسيا وأفريقيا”، وتعمل وفق الغطاء الرسمي والقانون الدولي.

وشملت الرحلات الدولية الإغاثية التي قامت بها المنظمة إجراء (٥٥) عملية قلب مفتوح معقدة، و(٣٣٤) حالة قسطرة علاجية، و (١٣٧٩) حالة تم الكشف عليها بالأشعة الصوتية وتقديم العلاج لهم، بالإضافة إلى (١٥٠) عملية عيون “ازالة مياه بيضاء”، والكشف على (٥٦٠) حالة تعاني من امراض مختلفة في العيون وتقديم العلاج لهم، وإجراء (٥٩) عملية جراحية معقدة للأطفال “مسالك بولية” هذا بالإضافة إلى قيام المنظمة بتدريب أكثر من (١٦٢) طبيب وممارس صحي في التخصصات الطبية السابقة.