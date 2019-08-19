البلقاء.. إصابة طفلين بالرصاص أثناء العبث بسلاح ناري

عمان- الغد – أصيب طفلان (14 و6 سنوات)، بطلقتين ناريتين، اليوم الاثنين، أثناء عبثهما بمسدس داخل أحد المنازل بمحافظة البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إنّه أسعف للمستشفى ظهر اليوم فتى من مواليد ٢٠٠٥م وطفل من مواليد ٢٠١٣ م إثر إصابة الأول بعيار ناري في منطقة القدم وإصابة الآخر بعيار ناري في أحد أصابع قدمه اليسرى أثناء وجودهما في أحد المنازل بمحافظة البلقاء”.

وأضاف: “تم التحرك للمكان من قبل المركز الأمني المختص وبالتحقيق في الحادثة، تبين أن أحد المصابين قام بفتح أحد الأدراج داخل المنزل بداخله سلاح ناري مسدس، وأثناء عبثه بالسلاح خرجت طلقتان منه وأصابتهما، حيث جرى ضبط السلاح الناري وما زال التحقيق جارياً”.

وحذر السرطاوي “المواطنين من مدى خطورة وضع مثل تلك الأسلحة في المنازل وفي متناول الأطفال وفي حال حيازة الأسلحة النارية المرخصة الاحتفاظ بها بأماكن مخصصة ومغلقة خوفاً من وقوع مثل تلك الحوادث لا قدر الله”.