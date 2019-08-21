البلقاء: إطلاق مبادرة “لتزهو مدارسنا” بمشاركة طلابیة ومجتمعية واسعة

حابس العدوان

البلقاء – أطلقت مديريات التربية والتعليم في محافظة البلقاء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والفعالیات الشبابیة والتطوعیة، مبادرة “لتزهو مدارسنا” والتي تهدف إلى صیانة وتجمیل المدارس الحكومیة.

وقال مدير تربية السلط الدكتور توفيق النويري، ان المبادرة تهدف إلى تفعیل الدور المجتمعي بأفراده ومؤسساته وبخاصة طلبة المدارس والجامعات والمؤسسات الوطنیة في صیانة المدارس وتجمیلها وما یسهم في توفیر البیئة الدراسیة المناسبة، مشددا على ضرورة استثمار الطلبة للمبادرة في تفريغ اوقاتهم وطاقاتهم في العمل التطوعي بما يعود بالنفع على الوطن.

واضاف النويري، ان المبادرة التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني ضمن مبادرات أردن النخوة تأتي لغرس وتعزيز قیم الولاء والانتماء للوطن، مشيرا إلى ان المبادرة تستهدف عددا من المدارس التي تحتاج إلى صیانة ومتابعة دائمة لتهيئتها بالشكل المطلوب لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجدید ضمن بیئة تربویة جاذبة ومحفزة على الریادة والابداع.

وثمنت مديرة مدرسة نسيبة بنت كعب الثانوية للبنات ريما الدبعي الجهود التي تقوم بها وزارة التربية ومؤسسات المجتمع المدني في صیانة المدرسة بدءا من عملية الدهان إلى صيانة المباني والخدمات التي توفرها للطلبة، مؤكدة ان المبادرة تعمل على شحذ همم الشباب والطلبة للنهوض بواقع المدارس التي تعد اللبنة الرئيسة في بناء المجتمعات.

واكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور باسم المبيضين على اهمية مثل هذه المبادرات في تعزیز القیم المجتمعیة بین الطلبة وأفراد المجتمع، لافتا إلى ان المبادرة التي اطلقها جلالة الملك للنهوض بالبيئة المدرسية كركيزة للتنمیة الشاملة تشجع المجتمع افرادا وجماعات على العمل وتقديم الافضل للوطن وسنعمل على توفیر كل الظروف الداعمة لها.

من جانبه اشار مدير تربية لواء الشونة الجنوبية الدكتور نزار الدقس ان مبادرة “لتزهو مدارسنا” باستهدافها المدارس تحمل معان كبیرة تهدف إلى النهوض بفكر الشباب الأردني وتمتين جسور المحبة والثقة بين الطالب والمدرسة وغرس قيم الانتماء للوطن وثقافة العمل التطوعي، لافتا إلى ان رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد الامير حسين بن عبدالله للمبادرة تؤكد مدى اهمية المدرسة والرسالة التي تقدمها، موضحا أن المبادرة تشتمل فعالیات دهان الابنية المدرسية وتزيينها وتنفیذ اعمال الصیانة العامة والمرافق الصحیة.

وبينت مديرة مدرسة الجوفة الاساسية المختلطة ايمان العدوان ان هذه المبادرة تغرس في نفوس الطلبة القيم الوطنیة والإنسانیة النبیلة تجاه المدرسة التي تبني الاجيال جيلا تلو الآخر وتعزيز انتمائهم لها، معربة عن شكرها لجمیع القائمين على هذه المبادرة التي ستوفر بیئة مدرسية وتعليمية ملائمة ومحفزة لتحسين اداء الطلبة وتحصيلهم العلمي.

بدوره اشار رئيس جمعية شمس الصباح الخيرية بكر العدوان إلى ان هذه المبادرة جاءت لتدعم الخطط، التي اعدتها مديريات التربية لتوفير البيئة المناسبة للطلبة، مؤكدا اهمية هذه المبادرة وانعكاسها الايجابي على مدارس اللواء والطلبة وتحفيزها للعمل التشاركي بين ابناء المجتمع.