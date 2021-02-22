البلقاء: إغلاق مطعم لمخالفته أوامر الدفاع

عمان-الغد- قال محافظ البلقاء نايف هدايات انه جرى يوم امس ، اغلاق مطعم في المحافظة، جراء مخالفته لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

وقال المحافظ انه تم تحويل صاحب المطعم ” قمر لبنان” لصاحبه اسلام منعم سليمان عساف للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.