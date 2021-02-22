البلقاءمحافظات

البلقاء: إغلاق مطعم لمخالفته أوامر الدفاع

منذ ساعة واحدة
اغلاق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال محافظ البلقاء نايف هدايات انه جرى يوم امس ، اغلاق مطعم في المحافظة، جراء مخالفته لأوامر الدفاع وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.
وقال المحافظ انه تم تحويل صاحب المطعم ” قمر لبنان” لصاحبه اسلام منعم سليمان عساف للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكدا ان الجولات على المحلات والأشخاص مستمرة للتأكد من التزامهم بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock