البلقاء: إنطلاق حملة إعطاء المطعوم

حابس العدوان

البلقاء– باشرت الكوادر الصحية في محافظة البلقاء باعطاء مطعوم للمواطنين في عدد من المراكز الصحية الرئيسة بحسب مدير صحة البلقاء الدكتور وائل العزب.

وقال العزب ان ما يزيد على 100 مواطن تلقوا المطعوم حتى الساعاة الثانية عشرة من ظهر اليوم، مبينا انه تم توفير المطاعيم بكافة انواعها وتحديد 6 مراكز لاستقبال المواطنين في كافة قصبة السلط والوية الشونة الجنوبية وديرعلا وعين الباشا والفحيص وماحص.

واضاف انه جرى تجهيز كافة المراكز بالمتطلبات اللازمة من اماكن تطعيم وقاعات انتظار وصالات مراقبة لما بعد التطعيم واماكن تخزين المطعوم، مشيرا إلى انه جرى تدريب الكوادر الطبية على طريقة اعطاء المطاعيم للمواطنين والتعامل معهم، وان عملية التطعيم ستستمر طوال ايام الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء.