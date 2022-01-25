البلقاء: الإيعاز بترحيل القاطنين قرب مجاري السيول والأودية

السلط- أوعز محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إلى مدراء الشرطة والدفاع المدني في المحافظة بترحيل المواطنين وأصحاب المواشي عن مجاري السيول والأدوية تجنبا لوقوع حوادث خلال المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة غدا الأربعاء.

وأكد جاهزية جميع دوائر المحافظة للتعامل مع المنخفض، مشيرا إلى أنه جرى تنظيف العبارات ومجاري السيول والأودية واستئجار آليات ( لودر، جريدر) من القطاع الخاص لفتح جميع طرق المحافظة الرئيسة والفرعية حال أغلقتها الثلوج.

وأشار أبو قاعود إلى أنه جرى فتح غرفة عمليات في مركز المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها وجميع الدوائر الخدمية على مدار الساعة اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء لحين انتهاء المنخفض الجوي، مشددا على ضرورة تزويد المحافظة بكميات كافية من اسطوانات الغاز والمحروقات وماده الطحين والمواد التموينية. -(بترا)